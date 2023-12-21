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"أخيرًا البصمة الإلكترونية".. ساويرس ينشر صورة من داخل الشهر العقاري بشبرا

12:55 م الخميس 21 ديسمبر 2023

المهندس نجيب ساويرس

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القاهرة - مصراوي:

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع "إكس"، صورة له داخل الشهر العقاري بمكتب بريد شبرا.

وقال ساويرس: "أخيرًا البصمة الإلكترونية".

وطورت وزارة العدل العديد من مكاتب الشهر العقاري ضمن خطتها لتعزيز التحول الرقمي، حيث تم تجهيز المكاتب وفق أحدث المواصفات التقنية والاعتماد على البصمة الإلكترونية بديلاً عن بصمة الحبر القديمة، ونظام مطور يرتبط مباشرة بالوزارة.

نجيب ساويرس الشهر العقاري شبرا البصمة الإلكترونية وزارة العدل التحول الرقمي

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