الشتاء يبدأ غدا.. الأرصاد تعلن 3 ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن بداية فصل الشتاء في مصر ستكون غدا الجمعة 22 ديسمبر الحالي.

وكشفت هيئة الأرصاد توقعات الطقس غدا الجمعة، حيث توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس السبت والأحد

توجد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

طقس الاثنين

توجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.