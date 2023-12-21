وزير الري يترأس اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة

كتب- أحمد مسعد:

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة"، بحضور أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

ووافقت لجنة السياسات بشكل مبدئي على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسحب 5 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا لإنشاء محطة مياه شرب لتغذية مساكن شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

كما وافقت لجنة السياسات على الطلب المقدم من مصانع أسيوط للأسمنت بشأن سحب 10 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا من نهر النيل لمأخذ المياه الخاص بالشركة لاستخدامها في العمليات الصناعية بالموقع الكائن بناحية منقباد مركز أسيوط.

وأكد "سويلم" أن أهم معايير الموافقة على سحب أي كميه مياه هو التأكد من نوعيه مياه الصرف وخلوها من أي عناصر مضرة بالبيئة، وموقع وطريقه صرفها، والتأكيد على ضرورة تشجيع المؤسسات الصناعية على استخدام المياه في دوائر مغلقة داخل المصنع ZLD (Zero Liquid Discharge)، لتوفير المياه والحفاظ على البيئة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى ٦٤%، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كم).

وأوضح وزير الري أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.