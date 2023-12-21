"الري": لجنة السياسات تبحث رفع كفاءة وتحسين أداء منظومة الري والصرف

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري أنه تم عقد اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة" برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

وقال وزير الري إنه تم أيضا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

وأضاف أن لجنة السياسات وافقت بشكل مبدئي على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على سحب 5 آلاف متر مكعب من المياه يوميا لإنشاء محطة مياه شرب لتغذية مساكن شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأوضح الوزير أن اللجنة وافقت على الطلب المقدم من مصانع أسيوط للأسمنت بشأن سحب 10 آلاف متر مكعب من المياه يومياً من نهر النيل لمأخذ المياه الخاص بالشركة لاستخدامها في العمليات الصناعية بالموقع الكائن بناحية منقباد مركز أسيوط.

وأكد سويلم أن أهم معايير الموافقة على سحب أي كمية مياه هي التأكد من نوعية مياه الصرف وخلوها من أي عناصر مضرة بالبيئة، وموقع وطريقة صرفها، والتأكيد على ضرورة تشجيع المؤسسات الصناعية على استخدام المياه في دوائر مغلقة داخل المصنع، لتوفير المياه والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 64%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا).

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.