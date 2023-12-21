الأرصاد تحدد الظاهرة المسيطرة على طقس اليوم.. وتقدم نصيحة مهمة

كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث تُسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى ٢٠ درجة مئوية.

وذكرت "الأرصاد" في بيانٍ لها، أن الغطاء السحابي مستمر على شمال البلاد، ويعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وحدَّدت الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار، وهي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

ونصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بارتداء الكمامات في أثناء الخروج من المنزل، موضحة أن فصل الشتاء يبدأ غدًا الجمعة.