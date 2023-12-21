بروتوكول تعاون بين مستشفى 57357 وجامعة برج العرب التكنولوجية

كتب- أحمد جمعة:

وقع مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، بروتوكول تعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين.

وقع البروتوكول من جانب المستشفى د. شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 مدير عام المستشفى، ومن جانب جامعة برج العرب التكنولوجية، د. محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، بحضور لفيف من قيادات المستشفى والجامعة، ود. عبير قاسم نائب رئيس الجامعة، ود. رانيا الشرقاوي، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة، ود. إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وقال د. أحمد الشربيني، مدير العلاقات الخارجية بقسم التعليم المستمر والتطوير بمستشفى 57357، إن البروتوكول يهدف للتعاون في مجالات التدريب، والتعليم، والبحث العلمي، بهدف نشر العلوم وتعظيم الاستفادة منها، من خلال تقديم دورات تدريبية للطلاب بجامعة برج العرب، وبحث سبل التعاون لتقديم برامج تدريبية مشتركة، في تخصصات مجال العلوم الصحية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو من خلال تكنولوجيا "السايبر نايف" في مستشفى 57357، والتدريب على أحدث الأجهزة التي تستخدم في العلاج.

بالإضافة إلى تدريب الطلاب في مجال منظومة المعلوماتية الطبية، والسجلات الطبية الإلكترونية، إلى جانب توافر الفرص البحثية المشتركة، والإشراف على مشاريع التخرج، في مجال تكنولوجيا العلوم الصحية، مؤكدا على أن مستشفى 57357 تستقبل كافة أبناء الجامعات في هذا المجال.

وقال الشربيني إن البروتوكول، يسعى لتعظيم دور مستشفى 57 والجامعات في إثراء التعليم لدى الطلاب، بإضافة الجانب العملي الواقعي للتدريب، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في هذا المجال.

وأكد أن هذه البرامج، تميز الطلاب في سوق العمل، ومدركين للصورة الواقعية له، وخاصة داخل كيان مثل مستشفى 57، والكيانات المماثلة، من خلال التطبيق العملي، وكيفية تطبيق تكنولوجيا العلوم الصحية داخل المستشفيات بشكل خاص، وإطار المنظومة الصحية بوجه عام، وإعدادهم لأن يكونوا كوادر لهم القدرة على المنافسة في سوق العمل.

واستطرد، أن رفع الكوادر التي تعمل داخل هذه المنظومة، يساهم في رفع كفاءتها بوجه عام، ويؤكد جودة عمل الأقسام المعاونة، في مجال الرعاية الصحية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت د. منال زمزم، مدير التعليم المستمر والتطوير بمستشفى سرطان الأطفال 57357، أن هدف القسم، هو التأكد من استمرارية التعليم، وتطوير منظومة العمل لجميع العاملين داخل المستشفى، وتلبية احتياجات الهيئات والجامعات المتعاونة في تقديم برامج تدريبية مخصصة لهم، ومعدة مسبقا طبقا لاحتياجات هذه الهيئات، والطلاب في تأهيلهم لسوق العمل في مجال الرعاية الصحية، وتقديم وإدارة الخدمة الصحية، داخل مصر وخارجها، وتحقيق الأهداف المتفق عليها من خلال برامج التدريب.