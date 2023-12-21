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فؤاد السنيورة: لبنان لن تنجر للحرب.. واللبنانيين يؤيدون القضية الفلسطنيةً

12:03 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

فؤاد السنيورة

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كتبت -داليا الظنينى:

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إنه ابتداء من 8 أكتوبر 2023 اشتعلت الجبهة اللبنانية على الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي، وبشكل متصاعد، وكان يقال آنذاك إنها تلتزم بما يسمى "قواعد الاشتباك"، وهي كلمة تدل على الانضباط.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اللبنانيين يؤيدون القضية الفلسطينية تاريخيا، وتعرض لبنان لـ6 اجتياحات إسرائيلية، لكن هناك اتفاق على عدم الانجرار لهذه الحرب، بينما قادة الاحتلال يهولون ويقولون إنهم سيحولون لبنان إلى غزة أخرى.

وذكر أن القرار الأممي 1701 في 2006 نص على أن تكون المنطقة في جنوب لبنان وحتى نهر الليطاني منزوعة السلاح الثقيل، وعلى الرغم من أن حزب الله لم يمتثل للقرار، فإن إسرائيل نفسها لم تمتثل للقرار ولم تنسحب من مزارع شبعا.

ولفت إلى أن الواقع بشهد نوعا من السباق التصعيدي، بخاصة مع وجود عدد من الرؤوس الحامية في إسرائيل، ونتنياهو يبحث عن انتصار معين، وعلى الرغم من أن الدولة اللبنانية هي المعنية بالصراع لكن لا أحد يتحدث معها وتعرف المعلومات من وسائل الإعلام.

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فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق لبنان لن تنجر للحرب اللبنانيين يؤيدون القضية الفلسطنيةً الجبهة اللبنانية على الحدود مع فلسطين

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