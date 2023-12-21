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هل قائمة المنقولات من الميراث أم ملك للزوجة؟ أمين الفتوى يجيب - فيديو

04:31 ص الخميس 21 ديسمبر 2023

الدكتور محمود شلبي

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كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده أن زوجها توفي منذ ٣ سنوات، وتريد أن تعرف ما حكم قائمة المنقولات، هل هي من ضمن الميراث أم ملك لها، وهى شاركت فى بناء البيت بالذهب والمؤخر، وهي تريد أن تحج فهل يحق لها أن تأخذ ميراث من القائمة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "إن ما يحدث فى الواقع أن الزوج يبنى البيت، فالزوجة تعطيه الذهب على أساس إن لما ربنا يفرجها عليه يزيدها ويعطيها ذهب أو يعوضها، فهذا فى الظاهر أنه هدية، لكن فى العرف هو أموال يجب أن ترد ".

وتابع شلبي: "أن الإعطاء الذى يفصل فيه كونه هدية أو هبة، وكونه إنها تريد حقها فإذن هي لها حق، وهى من شاركت فى البيت الذي بني، وبالتالى تحصل على قائمة المنقولات والباقي يقسم على الورثة".

الدكتور محمود شلبي قائمة المنقولات قائمة المنقولات من الميراث حكم قائمة المنقولات بناء البيت بالذهب والمؤخر

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