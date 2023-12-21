لجنة المصالحات بالأزهر تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نجحت لجنة المصالحات بمنطقة وعظ القاهرة في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين جاءت نتيجة خلاف ومشاجرة نتج عنه إصابات متعدد بين العائلتين، حيث قامت اللجنة بالتواصل مع أطراف الخصومة وعقدت جلسات متعددة.

تأتي هذه الفعاليات المهمة في إطار دور لجان المصالحات بالأزهر الشريف وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالتواصل المكثف مع الجمهور ودعم كل الجهود التي تحقق الاستقرار المجتمعي وتحول دون انتشار العادات والتقاليد السلبية بين الناس.

وعقدت اللجنة لقاء الصلح اليوم بمقر الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع وقد شهدت الجلسة مجموعة من النقاشات والتذكير بقيم التسامح والتراحم بين الجانبين للتوفيق بينهما ونزع أي مشاعر للكراهية يمكن استغلالها من أي طرف من الأطراف.

ويضم مجمع البحوث الإسلامية لجان للمصالحات تنتشر في جميع محافظات الجمهورية وتمارس عملها بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة لنشر السلم المجتمعي بين الجميع.