"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الـ 6 أيام القادمة.. نشاط رياح وأمطار

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الهيئة، وفق بيانها الأربعاء عبر "فيسبوك"، إنه توجد عدد من الظواهر الجوية المختلفة خلال الأيام القادمة، كالآتي:

الجمعة 22 ديسمبر 2023

يسود حالة الطقس الجمعة 22 ديسمبر 2023، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

ويتواجد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والصعيد، على فترات متقطعة.

السبت والأحد 23 و24 ديسمبر 2023

يسود حالة الطقس السبت والأحد القادمين، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ويتواجد نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الإثنين والثلاثاء 25 و 26 ديسمبر 2023

يتواجد شبورة مائية من الرابعة إلى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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