للمرة الأولى.. وزير النقل: إنشاء مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية

كتبت -داليا الظنينى :

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ بنية أساسية قوية تليق بالجمهورية الجديدة.

وأشار وزير النقل، خلال لقاء مع برنامج على مسئوليتى تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع التحالف الألماني لإدارة وتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 في ميناء دمياط، مضيفًا أن تم إنشاء بنية أساسية لمحطة الحاويات.

وأكد وزير النقل أن الدولة لن تبيع الموانئ ولن تفرط فيها، موضحًا أن ما يحدث ليس بيعًا وإنما تشغيل وإدارة.

وتابع كامل الوزير، أنه بجهود مصرية أصيلة وشركات مصرية وطنية واستشاري مصري وموازنة من الحكومة المصرية، تم إنشاء البنية الأساسية لمحطة الحاويات، موضحًا أن أرصفة المحطة بأطوال 2 كيلو متر وعمق 18 مترًا مما تساهم في استقبال أكبر المراكب العالمية التي تحمل أكبر عدد من الحاويات تصل إلى 24 ألف حاوية.

وكشف وزير النقل، أنه للمرة الأولى في مصر سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية؛ بهدف التصدير مع جانب شركة السويدي، موضحًا البدء في تنفيذ محطة مشتركة بين الحبوب وتصدير الكابلات الكهربائية المصنعة في شركة السويدي.

ولفت كامل الوزير، إلى أنه تم إنشاء منطقة لوجيستية في طنطا؛ لربط المناطق الصناعية والزراعية، مضيفًا أن اختيار طنطا لكونها منطقة تتوسط بين الأماكن الصناعية، وبهدف استقبال الخامات الأولية القادمة من الخارج وتصنيعها وإعادة تصديرها.

وأوضح أنه سيكون هناك شبكة من خطوط القطارات الكهربائية تربط بين الموانئ المصرية، لافتًا إلى أنه يتم إنشاء 8 شركات في ذات الوقت منهم أول مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية في منطقة السخنة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في شرق بورسعيد من خلال شركة وطنية وهي شركة نيرك.

وواصل وزير النقل، أن وزارة النقل حصلت 7 مليارات دولار قروض تنموية لمشروعات النقل، موضحًا أنها تعتبر قرض حسن، تسدد على 35 عامًا بفترة سماح 10 سنوات.