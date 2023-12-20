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BBC

عضو بـ "التطوير العقاري": العقارات تشهد ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة

11:53 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

أحمد عبدالله عضو غرفة التطوير العقاري

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كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، إن تكلفة المعيشة في مصر ثاني أرخص دولة في العالم، وبالتالي يمكن الاستفادة من مكاتب الخدمة والتوسع فيها داخل السوق المصري.

وأوضح أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة "القاهرة والناس"، أن المكاتب الإدارية عليها طلب غير عادي، وأسعارها ترتفع بشكل كبير، متابعا:"الوضع العالمي بدأ يستقر في تكلفة التمويل، والعقارات أيضًا مستمرة وتستمر، حيث أن الناس تسعى للحفاظ علي أصولها وأموالها، من خلال الأصول وخاصة الأصول طويلة الأجل، حتى وإن كانت على فترات طويلة".

وأضاف عبدالله، أن العقارات ستشهد ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة، في ظل تكلفة ارتفاع الأرض والبناء، ومواد البناء المختلفة.

أحمد عبدالله التطوير العقاري مواد البناء

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