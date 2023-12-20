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عضو بـ "التطوير العقاري": العقارات تحافظ على قيمتها طوال الوقت

11:37 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري ومجلس العقار المصري، أن الاستثمار في العقارات واعد جدًا حيث يحافظ على القيمة مهما تغيرت الظروف والأزمنة، والأحداث العالمية الأخيرة خلال السنوات الماضية دفعت الكثير؛ للبحث عن أماكن آمنة للاستثمار، وبالطبع كانت العقارات.

وقال أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة "القاهرة والناس":"العقارات هتفضل طول عمرها تحافظ على قيمتها بشرط العقار المناسب في المكان المناسب، وأن يكون نشاطه مناسب بحيث يدير عائده".

وذكر عضو غرفة التطوير العقاري، أن المكان ونوع النشاط من أهم أساسيات الاستثمار في العقارات، فالتنمية العقارية تعود بفوائد كثيرة على أصحاب العقارات، وإدارة الدخل، حيث يمكن إدخال العقار داخل صندوق.

وأشاد عبد الله، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في دعم المطورين العقاريين".

التطوير العقاري عضو غرفة التطوير العقاري أحمد عبدالله العقارات تحافظ على قيمتها الاستثمار في العقارات

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