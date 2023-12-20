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BBC

لم تنقذ طفلا واحدا.. إبراهيم عيسى: يجب محاسبة حماس على ما فعلته في غزة

11:35 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى

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كتب- مصراوي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حركة حماس أيقظت وحشًا همجيًا إرهابيًا لا يعنيه أطفال أو غيرهم بارتكابهم عملية 7 أكتوبر الماضي، قائلًا: "حماس لم تنقذ طفل واحد من إجرام الاحتلال والمفروض حركة حماس تتحاسب ويتساءلوا على ما فعلته في غزة وصراعهم على حكم غزة التي أصبحت مجموعة تراب وأطلال".

وانتقد إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، تغطية قناة الجزيرة للوضع في غزة وتصوير الأطفال المبتسرين ومشاهد قتل الأطفال، موضحا أن هناك قواعد مهنية ولكن هناك إمعان في الاتجار بالأطفال من جميع الأطراف وكل مواثيق حقوق الإنسان تقول أن كل هذا الكلام معيب.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حق الطفل الفلسطيني منتهك من المجرم نتنياهو ومن حماس التي تتاجر بجثته ومرضه، لافتا إلى أن جماعات الإسلام السياسي تسعى لاستخدام العرب المتواجدين في الغرب كوقود لتغذية الكراهية والفتنة.

إبراهيم عيسى حركة حماس غزة طوفان الأقصى إجرام الاحتلال

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