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مدير المركز المصري للدراسات: زيارة وزير الدفاع الأمريكى لإسرائيل فشلت بامتياز

11:13 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدر

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كتبت -داليا الظنينى:

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلى على غزة أمامه وقت طويل، منوها بأن الداخل الإسرائيلى لا يزال يتفق مع العمليات العسكرية فى غزه.

وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم، أن نتياهو وحكومته ربطوا مستقبلهم بالحرب على غزة، مبينا أن زيارة وزير الدفاع الأمريكى الأخيرة إلى إسرائيل فشلت بامتياز وأمريكا يئست من إسرائيل.

واختتم عكاشة: مصر تراهن على موقف سياسى دولى من مجلس الأمن.

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خالد عكاشة المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية العدوان الإسرائيلى على غزة إسرائيل وزير الدفاع الأمريكى

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