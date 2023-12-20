أحمد موسى عن مهاجمة "سوشيال ميديا" لمحمد صلاح: لجان الإخوان الإهاربية

كتبت -داليا الظنينى:

رد الإعلامى أحمد موسى، على مهاجمة رواد سوشيال ميديا لمحمد صلاح بعد تصدره التريند بسبب احتفاله بعيد الميلاد، قائلا: "صلاح ابن مصر يتعرض لحملة من لجان الإخوان الإرهابية منذ يومين".

وأكد "موسى"، في برنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن محمد صلاح بطل نفخر به ويمثل بلده ومحب لها كثيرا، وشعب مصر عدا اللجان الإرهابية يحبون صلاح، لأنه من القلائل الذين تبرعوا لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتابع موسى: "لا أحد وصي على صلاح، ليس له علاقة بالسياسة لأنه نجم رياضي زار مصابين فقط، لم يكتب أو يهاجم، والعالم أجمع يحب صلاح في أي مكان يزوره لأنه النجم رقم واحد في الوطن العربي فقط".

واستكمل موسى: "أناشد الجميع بدعم محمد صلاح في مجابهة الجماعات الإرهابية".

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