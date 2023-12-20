حدث في 8 ساعات|أردوغان يهنئ السيسي بإعادة انتخابه و4 قطاعات لها أولوية في برنامج الطروحات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وضخ وزارة 245 ألف طن سكر وبدء موسم القصب وانخفاض السعر عالميا، و تصريحات جديدة من وزير الري بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: