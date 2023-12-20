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حدث في 8 ساعات|أردوغان يهنئ السيسي بإعادة انتخابه و4 قطاعات لها أولوية في برنامج الطروحات

09:06 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023
حدث في 8 ساعات|أردوغان يهنئ السيسي بإعادة انتخابه و4 قطاعات لها أولوية في برنامج الطروحات

حدث في 8 ساعات

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وضخ وزارة 245 ألف طن سكر وبدء موسم القصب وانخفاض السعر عالميا، و تصريحات جديدة من وزير الري بعد انتهاء مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجلس الوزراء وزارة التموين سكر خام شيخ الأزهر عباس شومان مجلس النواب وزير الري سد النهضة وزير التموين وزير البترول الدكتور مصطفى مدبولي صناعة الذهب أردوغان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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