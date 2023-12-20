بعد ارتفاعات الفترة الأخيرة.. مستشار وزير التموين يوجه نصيحة بشأن شراء الذهب

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مشروع ورشتي لمنتجات الذهب وبروتوكول التعاون بين الوزارة والبنك الزراعي لتمويل المشروع، وأسباب الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.

وقال مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن وزارة التموين أطلقت مشروع «ورشتي» لإنقاذ الورش صغيرة التي أصبحت تعاني نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وكانت معرضة للغلق، موضحا أن مشروع ورشتي يستهدف 250 ورشة على مستوى الجمهورية والتي تنتج أكثر من 60% من المشغولات الذهبية.

وتابع فرج، أن بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والبنك الزراعي، هدفه تمويل البنك الزراعي، الورش بما تحتاجه من خامات، مؤكدا أن الهدف جيد جدا، يخفض البطالة ويعطي الأمل لعمال الورش.

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع أسعار الذهب، أشار مستشار وزير التموين، إلى أن الفيدرالي الأمريكي ثبت سعر الفائدة وأعلن أن الفائدة ستنخفض خلال الـ3 أشهر الأولى من العام المقبل.

وأضاف ناجي فرج، أن سعر الذهب ارتفع عالميا من 1950 دولار إلى 2050 دولار، في المقابل سجل سعر الذهب في مصر اليوم 2960 جنيه نتيجة لتثبيت سعر الفائدة.

وأكد فرج، أن سعر الذهب وصل لقمة لم يصلها محليًا وعالميًا، متوقعا تراجع أسعار الذهب مع عطلة نصف العام فضلا عن مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، لذلك ليس هناك داع لاستعجال الشراء.

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