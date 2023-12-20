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BBC

وزير الدفاع يلتقي نظيرته الهولندية

07:30 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

وزير الدفاع يلتقي نظيرته الهولندية

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كتب - محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كايسا أولو نجرن وزيرة دفاع هولندا والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعربت وزيرة دفاع هولندا عن تقديرها لدور القوات المسلحة المصرية فى صون الإستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الهولندى والملحق العسكرى لدولة هولندا بالقاهرة.

الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزيرة دفاع هولندا القوات المسلحة

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