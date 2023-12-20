إعلان أسماء الشركات قريبا.. مدبولي يكشف الهدف من برنامج الطروحات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي حول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، الأربعاء، أن برنامج الطروحات الحكومية يساهم في سد الفجوة الدولارية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية يساهم في سد الفجوة الدولارية، مشيرا إلى أن الصفقات التي يتم إبرامها ضمن برنامج الطروحات الحكومية تهدف لتعظيم إدارة أصول الدولة وهي جزء من هيكلة الاقتصاد.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الحكومة ستعلن عن أسماء الشركات التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.