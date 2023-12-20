صفقات بـ5.6 مليار دولار.. مدبولي: 4 قطاعات لها أولوية في برنامج الطروحات

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يوجد 4 قطاعات لها أولوية لبرامج الطروحات وتتمثل في « المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين».

وأضافت مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسية ملكية الدولة، الأربعاء، أن صفقة توقيع الاتفاقية النهائية لـ7 فنادق ستكون مع مجموعة هشام طلعت مصطفي لإدارة وتشغيل 7 فنادق هامة وتراثية في مصر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم إتمام صفقات وصلت قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الحكومة ستعلن عن أسماء الشركات التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.