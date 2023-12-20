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BBC

مدبولي: الحكومة تدرس مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المطارات

05:18 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها لتطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أنه تم تحقيق 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة، وتم إجراء دراسات على طرح 50 شركة ضمن برنامج الطروحات.

وأكد مدبولي أن الحكومة تدرس إدخال القطاع الخاص في تشغيل وإدارة بعض المطارات، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تفعيل سياسة وثيقة ملكية الدولة واستمرار برنامج الطروحات

الدكتور مصطفى مدبولي مشاركة القطاع الخاص تشغيل بعض المطارات تهيئة مناخ الاستثمار وثيقة ملكية الدولة استمرار برنامج الطروحات

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