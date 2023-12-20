إعلان

BBC

تخصيص أراضى لإقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية فى أسوان والإسكندرية

04:57 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية بمحافظتي أسوان والإسكندرية.

جاء هذا القرار بهدف تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وشملت المساحات التي نص عليها القرار: مساحة 399.36 فدان تقريباً ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، ومساحة ۱۷,۷۸ فدان تقريباً ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومساحة ١١٥,٦٨ فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

مجلس الوزراء موانئ جافة مناطق لوجستية أسوان الإسكندرية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة: إسرائيل مستعدة لهدنة جديدة في غزة
الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تنبؤات حالة الجو للساعات المقبلة
تنويه مهم للمواطنين بشأن حجز شقق صندوق التنمية الحضرية
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف التعاملات ويسجل رقما قياسيا جديدا