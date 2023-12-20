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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. ومعاودة الانعقاد 2 يناير

03:07 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

ويعود مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير من العام المقبل 2024.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبَي لجنتَي العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطَّين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

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