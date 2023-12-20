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بقرار من شيخ الأزهر.. عباس شومان أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء

02:41 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتعيين الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على لجنة الفتوى، في منصب أمين عامّ هيئة كبار العلماء، خلفا للدكتور حسن الصغير.

جديرٌ بالذكر أنَّ الدكتور عباس شومان هو أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وله عشرات المؤلفات العلميَّة، وكان قد شغلَ منصب وكيل الأزهر الشريف في الفترة من 2013 وحتَّى 2018، كما يتولَّى فضيلته رئاسة اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عباس شومان هيئة كبار العلماء

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