"البحث العلمي" و"الفاو" تعلنان الفائزين في مسابقة الفاو-جيكت

كتب- عمر كامل:

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جوائز مشروع الفاو-جيكت المقدمة من الأكاديمية وهم 9 جوائز مالية للفائزين من رواد الأعمال في المسابقة في مجال الزراعة من الجامعات المصرية.

وأشار إلى أن الفائزين هم المعهد العالي للتعاون الزراعي، وجامعة قناة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة القاهرة، وجامعة دمنهور، وجامعة عين شمس، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا.

وأوضح أن المسابقة تأتي في إطار التعاون بين الأكاديمية ومنظمة الزراعة والغذاء (الفاو) في العديد من المشروعات واستكمالًا إلى سلسلة النجاح بين الجهتين.

وأشاد الدكتور محمود صقر بالتعاون بين الأكاديمية ومنظمة الفاو من خلال مشروع الفاو-جيكت، والذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في ثلاثة مسارات وهي الزراعة الرقمية، والبحوث العلمية الزراعية القابلة للتطبيق، وريادة الأعمال الزراعية من حيث الفكرة.

وأوضح صقر أن رسالة الأكاديمية في التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وجهات الإنتاج والخدمات، وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال البحث العلمي وتنمية التكنولوجيا مع الأكاديميات المناظرة ومراكز التميز العلمي تنمية الابتكارات الوطنية والتكنولوجي.

وقال رئيس الأكاديمية إنه في ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد حرص الأكاديمية في المشروعات المختلفة على إنشاء خطة للمتابعة والتقييم للشركات والمشروعات الناجحة والفائزة لضمان استدامة الأنشطة والمنافسة في سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من خلالها.

ومن جانبه، أعرب ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر الدكتور نصر الدين الحاج عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تشهد نتائج التعاون الناجح ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق دعم الفائزين الشباب في مسابقة الفاو-جيكت.

وأضاف أن المسابقة تركز على الأفكار التي تسهم في حل التحديات التي تواجه في قطاع الزراعة من خلال رواد الأعمال من الشباب.

وأشاد الدكتور نصر الدين الحاج بالإنجازات التي حققتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية باعتبارهما متطلبات أساسية للتنمية المستدامة في أي قطاع اقتصادي، وبالأخص في قطاع الزراعة.

وأوضح أن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تعمل حالياً على تطوير مذكرة تفاهم مع الأكاديمية من أجل الحفاظ على هذا التعاون المثمر والتي بموجبها ستحتضن الأكاديمية نماذج الأغذية والزراعة في الجامعات المصرية لتصبح البعد الشبابي للأكاديمية في الزراعة.

وأكد أنه بالتعاون مع الأكاديمية، ستواصل منظمة الأغذية والزراعة تقديم الدعم الفني اللازم لرواد الأعمال لزيادة للتوعية بمجال الزراعة وتمكينهم من إنشاء شركاتهم الناشئة في مجال ريادة الأعمال الزراعية.