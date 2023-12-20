للأطباء.. تفاصيل امتحان الزمالة المصرية لجراحة قلب الأطفال في طب عين شمس لأول مرة

كتب- عمر كامل:

شهدت أكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس أولى امتحانات الزمالة في جراحة قلب الأطفال في مصر، تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير الصحة، محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، حسام حسنى الأمين العام للتخصصات الطبية الزمالة المصرية بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور على الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأشرف السباعي رئيس قسم جراحة القلب والصدر والدكتور محمد الغنام مدير أكاديمية القلب، بحضور عدد من أساتذة جامعات عين شمس، القاهرة، المنصورة وأسيوط.

وأوضح الدكتور أشرف عبدالحميد الميدانى، منسق الامتحانات بالمجلس العلمي لجراحة قلب الأطفال، أن زمالة جراحة قلب الأطفال تم إنشائها حديثاً منذ عامين، بعد انفصالها عن زمالة جراحة القلب والذي يشمل جراحة القلب للكبار وذلك لدقة التخصص وأهميته، وكذلك للعمل على تأهيل الطالب الحاصل على شهادة الزمالة في هذا التخصص الدقيق للعمل داخل وخارج مصر، عن طريق منهج تعليمي وتدريبي خاص قائم على تحديث ومواكبة المناهج العالمية.

وتعد وحدة جراحة قلب الأطفال بقسم جراحة القلب والصدر هي أقدم وحدة لهذا التخصص الدقيق على مستوى مصر، حيث تم وضع اختبارات مطابقة للمعايير والمقاييس الدولية والعالمية.

حضر الامتحانات الدكتور أيمن شعيب أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس ورئيس المجلس العلمي زمالة جراحة قلب الأطفال والدكتور محمد عبد الرؤوف أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة القاهرة والدكتور مرتجى نجم أستشارى جراحة قلب الأطفال بمعهد القلب القومى ورئيس معهد القلب القومى سابقاً ورئيس المعاهد التعليمية سابقاً والدكتور شريف عزب أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس والدكتور حسن مفتاح استاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس والدكتور هشام شوقى أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة القاهرة والدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة المنصورة.

جدير بالذكر أنه يتم التدريب لزمالة جراحة القلب المصرية وكذلك زمالة الارواء القلبي بقسم جراحة القلب والصدر بطب عين شمس منذ إنشائها وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس وزمالة جراحة القلب المصرية بوزارة الصحة.