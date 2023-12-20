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اليوم.. ندوة "حول تجربة الفنان سعيد العدوي وتاريخه" بسينما الحضارة

02:00 ص الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

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كتب- محمد شاكر

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة د. وليد قانوش، ندوة هامة على هامش ختام معرض الفنان الراحل سعيد العدوي وتجربته وتاريخه، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في تمام السادسة مساءً بمركز سينما الحضارة – ساحة دار الأوبرا المصرية.

تبدأ الندوة بعرض للفيلم التسجيلي "غياب مفاجئ وحضور دائم"، يعقبه لقاء حول الفيلم وتجربة العدوي وتاريخه يتحدث خلالها كل من الدكتور صلاح المليجي أستاذ الحفر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، الدكتور علي سعيد منسق العرض، الفنان أحمد السمرة مخرج الفيلم.

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الفنان سعيد العدوي قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش معرض الفنان الراحل سعيد العدوي الفنان سعيد العدوي وتاريخه

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