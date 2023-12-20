"نصنع المعرفة".. ملامح الدورة المقبلة من معرض الكتاب

كتب- محمد شاكر

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، خلال الفترة من 24 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتواصل وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الاستعدادات لإقامة هذا الحدث الثقافي الأبرز في مصر.

وأعلنت اللجنة العليا للمعرض، اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال شخصية معرض كتاب الطفل، وتحل دولة النرويج لتكون ضيف شرف المعرض.

كما وافقت الحكومة على التعاقد مع أرض المعرض استعدادا لتنفيذ التجهيزات المطلوبة للدورة المرتقبة لتخرج بالصورة اللائقة بمكانة مصر الثقافية على الساحتين العربية والدولية.

وتكثف الهيئة العامة للكتاب جهودها فيما يخص طباعة الإصدارات المشاركة في المعرض من مختلف سلاسل النشر، هذا إلى جانب الإصدارات الخاصة التي تأتي تضمن الاحتفاء بالدكتور سليم حسن والكاتب يعقوب الشاروني، فضلا عن إعادة طباعة كتب الدكتور طه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرها.

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

وفي هذا السياق، فقد حرص عدد كبير من دور النشر على المشاركة فى المعرض، من خلال تقديم طلبات لإقامة حفلات لتوقيع إصدارتهم الجديدة فى المكان المخصص لتوقيع الكتب فى المعرض، منذ فتح باب الحجز فى 10 ديسمبر 2023، والذي يتم إغلاقه فى 10 يناير 2024.

وتتيح الهيئة المصرية العامة للكتاب، فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.

وأعلنت الهيئة عن أنه تم الانتهاء من طباعة أكثر من 300 عنوان جديد، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتم الانتهاء من مجموعة من الإصدارات الأخرى قد تتجاوز المائة عنوان، وبهذا سوف يتم طرح ما يتجاوز الـ 400 عنوان.

جدير بالذكر أنه يستمر العمل في المعرض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.