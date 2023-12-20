خبير اقتصادى يطالب برفع سعر الفائدة 3%

كتبت- داليا الظنينى:

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي: يجب أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم رفع أسعار الفائدة لمحاصرة التضخم الذي ارتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف.

وأضاف نافع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة مساء الثلاثاء: هناك ضرورة لمواصلة التشديد النقدي الذي شهدناه على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن السياسة النقدية غير متسقة في اتجاه التشديد حيث من الإمكان اللجوء لرفع سعر الفائدة أو تثبيتها لكن ذلك يصاحبه إصدارات نقدية ورفع السيولة.

وتابع: "هناك تيسير مالي وليس تشديد مالي ومن هنا لا بد من أن تسير السياسة المالية في ذات النسق لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن..

وعن تراجع معدلات التضخم إلى 35.9 % مقابل 38.1 % في أكتوبر وهل هناك حاجة لرفع سعر الفائدة قال: "جانب من هذا التراجع سببه تأثير الشهور الأخيرة من عام 2022 حيث ارتفع التضخم، بسبب تخفيض الجنيه ورغم أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تراجع نسبيا وعلي الصعيد الشهري تراجع نسبيا بفضل تدابير السوق التي اتخذتها الحكومة المصرية لكن مع ذلك مازلنا بعيدين جدا عن مستوى التضخم المستهدف.

واختتم: "مازلنا نحتاج إلى موجات تشديدية في سعر الفائدة لا يقل عن 3% في المرة الواحدة، بالتزامن مع مراقبة التضخم أين يذهب؟.

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