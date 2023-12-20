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تفاصيل مسابقة "القومي للترجمة" بالنسخة الـ12 من كشاف المترجمين

12:59 ص الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الدكتورة كرمة سامي

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كتب- محمد شاكر

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة نص بعنوان "دور المرأة في الجهاد ضد الإنجليز" للكاتب والأديب: قدورة العجني.

يأتي ذلك استكمالاً لمبادرة المركز بالاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وفي إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح.

وتأتي تفاصيل المسابقة كالتالي..

أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

1- يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته عبر كلٍ من العناوين الإلكترونية:

‏awards@nct.gov.eg و

manager.office@nct.gov.eg بالصيغتين ملف word و pdf ،

بالاضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

علماً بأنه سوف يصل للمتسابق رسالة بتأكيد إستلام النص من إدارة التدريب والجوائز تفيد تسلم مشاركته.

وأعلن المركز أن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين هو 2/1/2024، ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ثانيًا: الجوائز:

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة دور المرأة في الجهاد ضد الإنجليز

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