كتل هوائية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًّا مع الصحافة الفلسطينية

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيان لها: يسود غدًا طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ولفتت الهيئة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر الأحمر.

كما تنتشر شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطجات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول حالة البحر المتوسط، قالت الأرصاد: تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 6

الطور 25 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 10

سوهاج 23 12

قنا 25 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 14

الوادي الجديد 25 13

أبوسمبل 26 14