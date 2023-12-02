"الدستاوي" و"عفيفي" يفتتحان مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة



كتب- محمد صلاح:

شهد اليوم الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع والمهندس حسام الدين عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء افتتاح مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة وكذلك مركز شحن العدادات مسبقة الدفع وتحصيل فواتير الاستهلاك التى تضم مناطق شبرا الخيمة وبيجام ومنشية الحرية وعبد المنعم رياض بحضور لفيف من قيادات الشركة والعاملين.

وخلال الزيارة استمع العضو لشئون شركات التوزيع لشرح مفصل وتوضيحى من قبل رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تضمن الإجراءات التى تتخذها الشركة لتنفيذ خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتعميم الهوية البصرية فى جميع أنحاء الشركة.

وأكد أن إنشاء مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل فواتير الاستهلاك يعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء.

وأوضح أنه تم إنشاء منطقة ذكية SMART AREA بمركز خدمة العملاء يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الكترونيا ( سداد فواتير – تعاقد – شحن – شكاوى..) وكذلك تقديم خدمة مميزة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمركزخدمة العملاء ومركز الشحن للعدادات مسبقة الدفع وسداد الفواتيرحيث لهم الأولوية في الحصول على الخدمات بجميع شبابيك تقديم الخدمة.

ونوه إلى أنه تم تجهيزمركز خدمة العملاءببرنامج للغة الإشارة لتقديم خدمة مميزة لذوى الهمم ( الصم والبكم ) على أجهزة تابلت للتفاعل معهم وتوضيح جميع الخدمات المقدمة وتلقى استفساراتهم والرد عليها من خلال البرنامج المعد لذلك وكذلك تفعيل نظام النداء الالى Q. SESTEM لتنظيم العملاء لتلقى الخدمات حيث يتم ارسال رسائل نصية على الهاتف المحمول للعميل تحدد رقم الدور وعدد المنتظرين لتلقى الخدمة ورسالة أخرى لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل إليه.

وأكد أنه تم تفعيل جهاز تابلت لاستبيان أراء العملاء تجاه جودة الخدمات المقدمه لهم بالإضافة لتفعيل نظام الإصددار الموحد بجميع الإدارات التجارية بالشركة حيث يتم الالتزام بقواعد موحدة بإصدار الفواتير لضمان دقة المحاسبة ومراجعة الفواتير الكترونيا بدون تدخل بشرى حيث يتم استقبال قراءات العدادات من شركة شعاع مع صورة العداد لمراجعة القراءة والتاكد من صحتها قبل الاصدارمما كان له الأثر البالغ في انخفاض عدد شكاوى المشتركين من أخطاء القراءات على مستوى الشركة.



وأوضح أنه تم البدء في تطبيق نظام التحصيل الالكترونى باستخدام ماكينات التحصيل الالكترونى pos وهى ماكينة للتحصيل مع المحصلين دون فواتير حيث يقوم المحصل باعلام قيمة الفاتورة للعميل وبعد الدفع يستخرج المحصل إيصال دفع من الماكينة ثم يقوم العميل باستلامه مقابل قيمة السداد.

وبعد انتهاء الجولة، قام رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المرور على مبنى إيرادات وشبكات شبرا الخيمة بجولة تفقدية داخل المبنى حرص فيها على مصافحة جميع العاملين بالطوابق الخمس التى يتكون منها المبنى ، مؤكدا حرصه الاطمئنان على سير العمل والاستماع لاى مطالب تهدف لتذليل أي معوقات أو مشكلات.