هل يواصل الذهب ارتفاعه الفترة المقبلة؟.. رئيس الشعبة يفجر مفاجأة

كتب- حسن مرسي:

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الذهب مخزون قيمة وليس للمضاربة، مؤكدًا أن الذهب لايزال الوعاء الإدخاري الآمن على المدى الطويل رغم ارتفاع أسعاره عالميًا.

وأضاف "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أنه من المرجح أن يصل الذهب لأرقام قياسية حتى أخر العام.

وأكد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن المؤشرات ترجح تزايد أسعار الذهب في ظل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، مضيفًا: "الذهب سيرتفع بحدود غير معروفة، واللي هيقول أرقام أكيد لن تكون دقيقة"

ونصح هاني ميلاد، المواطنين بالتريس في قرار شراء الذهب والترقب لما سيحدث خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سعر الذهب وصل إلى نقطة مقاومة جديدة قد يخترقها ويواصل الارتفاع السريع أو يهبط مجددًا لما دون مستوياته الحالية.