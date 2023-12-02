اتحاد المصريين في الخارج: نسب مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية في الكويت فاقت التوقعات



كتبت- داليا الظنيني:

كشف علاء سليم، أمين الاتحاد العام للمصريين في الخارج، تفاصيل سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية للجالية المصرية في الكويت، مبينا أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد واليوم وكثر من الأمس وهذا ليس غريبًا على أبناء الجالية بالكويت.

وأضاف "سليم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن الجالية المصرية تعيش في مساحة جغرافية صغيرة بما يساعدها على التكتل، موضحا أنها جالية متماسكة عاملة شغل كويس للحشد ميدانيا و عبر السوشيال ميديا.

وتابع سليم، أن الجالية المصرية في الكويت دائماً تكون في باكورة الجاليات المصرية في الخارج بنسب المشاركة مرتفعة وفاقت التوقعات.

وأشاد أمين الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بترتيبات السفارة المصرية في الكويت اللوجستية لتيسير عملية التصويت الاجرائية وتقديم كافة الدعم للجالية للمشاركة في العملية التصويتية.