تعليق خيري رمضان على تدخين رئيس الزمالك سجائر شعبية رخيصة

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي خيري رمضان، عن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب، أثناء حضور مباراة فريقه أمام فيوتشر، وهو يضع في جيبه سجائر شعبية رخيصة الثمن.

وأوضح رمضان، خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن المجتمع المصري أصبح طبقيًا يحكم على القيمة والقدرة على النجاح بمنظور شكلي، متسائلًا: "منذ متى كانت نوع السجائر أو ماركة العربية والبدلة مقياسًا لقيمة أو قدرات الأخرين".

واستنكر الإعلامي خيري رمضان، ربط البعض حال الزمالك بمستوى السجائر التي يدخنها رئيسه، مؤكدًا أنه بمراجعة صور وفيديوهات مباراة الزمالك وفيوتشر تبين أن الصورة المتداولة مزيفة وليست حقيقية من الأساس.