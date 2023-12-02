ضبط 6 محاولات تهريب مخدرات وسيف بمطار القاهرة



كتب - محمد عبيد:

حررت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، عدة محاضر ضبط جمركي لمحاولات تهريب مخدرات مختلفة وسيف وذلك مع ركاب قادمين من السعودية وإيطاليا، وقامت سلطات المطار باتخاذ الإجراءات القانونية معهم وإحالتهم إلى النيابة.

قام رجال الإدارة الاولي بقيادة هاشم مصطفي مدير الإدارة ونائبا المدير كل من خالد عبد العظيم و إبراهيم حسن بتحرير 4 محاضر ضبط ارقام ٦٩ و ٧٠ و ٧١ و ٧٣ الاول ضد راكب مصري قادم علي طائرة نسمة بحوزته ١٩٤ شريط لعقارسولبادين المدرج بجداول المخدرات باجمالي ٨٤٠ قرصاً، وتم الضبط بواسطة كل من محمد حسن عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية وهبة فرج علي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، شارك في الضبط محمد سالم مأمور الجمرك تحت اشراف نميري عبد الرحمن رئيس القسم.

والمحضر الثاني كان ضد راكب مصري قادم من أبها على طائرة إير كايرو، بحوزته سيف معدني ذو نصل حاد، وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٣ ، وتم الضبط بواسطة كل من محمد سمير محمد مأمور اللجنة الجمركية واحمد صابر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة عزيز حامد مأمور الجمرك تحت اشراف طاهر مكي مدير الحركة.

والمحضر الثالث ضد راكبة مصرية قادمة من الدمام علي خطوط طيران العربية ، حاولت تهريب ٤٨٠ جهاز قياس السكر، تم الضبط بواسطة كل من محمد سمير مأمور اللجنة ومحمد علاء الدين في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة مجدي عاطف ومحمود سعد الدين مأمورا الجمرك ، وشارك في الضبط هبة فرج و أحمد صابر و خالد حسام الدين تحت اشراف طاهر مكي.

والمحضر الرابع ضد راكب مصري قادم من بيرجامو في إيطاليا علي خطوط طيران العربية ، بحوزته ٢٢ شريط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات باجمالي ٢١٤ قرصاً، تم الضبط بواسطة كل من أحمد سامي مأمور الجمرك واكرامي احمد مدير الحركة المشرف على الصالة.

كما قام رجال الإدارة الثانية بقيادة محمد احمد مدير الإدارة وفتحي فوزي نائب المدير بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام ٦٨ و ٧٢ ، الأول كان ضد راكب مصري قادم من ملبينزا في إيطاليا علي طائرة اير كايرو، بحوزته قطع حشيش بوزن ١٥٠ جرام واقراص مخدرة اخفاها داخل كشاف كهربائي ولعبتي اطفال ، وتم الضبط بواسطة كل من حسن شرف رئيس قسم اللجنة الجمركية وسيد فؤاد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ، ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد خالد و احمد الشريف رئيس القسم تحت اشراف مينا رمزي مدير الحركة.

والمحضر الثاني ضد راكب مصري قادم من بيرجامو في ايطاليا علي خطوط طيران العربية بحوزته ١١ زجاجة بهم سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات ، و ٨ شرائط بهم اقراص لنفس العقار ، تم الضبط بواسطة كل من شيماء علي مأمور اللجنة الجمركية ويوسف نصر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة بيشوي مفيد وهاني مصطفي رئيس القسم شارك في الضبط كل من محمد فؤاد الدين و محمود محمدي مأمورا الجمرك تحت اشراف النوبي شحتو مدير الحركة.

تم تحرير محاضر الضبط بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، وبمتابعة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ودعم ومساندة الدكتور محمد معيط وزير المالية.