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BBC

أحمد موسى عن الوثائق البريطانية: مخططات هدفها إضعاف مصر.. فيديو

09:51 م السبت 02 ديسمبر 2023

احمد موسى

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كتب- داليا الظنيني:
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك من يعمل لتنفيذ مخططات صهيونية بشأن إنشاء قنوات بديلة لقناة السويس، موضحًا أن كل هذه المخططات والوثائق تهدف لإضعاف مصر.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن هناك رغبة من بعض الدول تريد إضعاف مصر من خلال شق قنوات بديلة لقناة السويس، موضحًا أن كل جماعة الإخوان الإرهابية لا تريد خيرا لمصر ولا لشعبها، موضحًا: "الإخوان دول زي إسرائيل وأمريكا لا يريدون أي خير لمصر".

وأضاف أن كل المشروعات التي تم إنشائها في كافة ربوع مصر كانت برؤية استباقية، ولا يوجد أي مشروع تم إنشائه بدون تحديد أهدافه.

وأشار إلى أن هناك وثائق بريطانية من عام 1957، تكشف عن مخطط إنشاء مناطق عازلة تشمل سيناء وغزة، موضحًا أن هذا السيناريو يتكرر مرة ثانية الآن ويتم تهجير الفلسطينيين لسيناء والرئيس السيسي يرفض تمامًا هذا المقترح.

ولفت أحمد موسى، إلى أن تدمير غزة وما تقوم به قوات الاحتلال حاليًا، بمثابة تحقيق لمخطط الوثائق البريطانية، وهو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

أحمد موسى الوثائق البريطانية غزة سيناء النقب

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