خيري رمضان في رسالة وداع "حديث القاهرة": "متألم من رحيلي عن القناة وستظل بيتي"

كتب- داليا الظنيني:

أعلن الإعلامي خيري رمضان، رحيله عن "القاهرة والناس" بعد نهاية تعاقده مع القناة واستمراره لمدة 3 سنوات، وبدأ رسالته بإهداء القناة بيت شعر قائلا: "لو كان قلبي معي ما أخترت غيركم و لا رضيت سواكم في الهوى بدلا، إلى قناة "القاهرة والناس"، مشيرًا إلى أنه في مثل هذه الأيام منذ 3 سنوات بدأ عمله لأول مرة في القناة.

وودع "رمضان"، برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، مؤكدًا أن فترة عمله لـ3 سنوات أفضل سنوات عمل إعلامي في حياته، موضحًا أن هناك أكثر من تجربة يعتز بالمشاركة به، إلا أن هذه التجربة من التجارب التي أسعدته وأضافت له كثيرًا، مؤكدًا أن تجربة عمله في "القاهرة والناس" كانت سببًا في تعامله مع طارق نور، ووصفه بأنه رجل قيمة كبيرة.

وأوضح خيري رمضان، أنه سيرحل عن "القاهرة والناس" بعد نهاية العقد، وأنه لم يكن يتعامل في هذه القناة بعقد لكن كان يتعامل وكأنه في منزله، مضيفًا: "طارق نور احتواني وقالي كمل.. أي إحساس هذا وأي رقي.. وأحمد سعيد رئيس مجلس الإدارة من الشخصية الفارقة معي وهو شخصية راقية طوال السنوات كان مستوعب دائمًا، والمخرج الكبير ميلاد أبي رعد".

ونوه بأن الجميع في "القاهرة والناس" استقبلوا رغبته في الرحيل بتقدير كبير جدًا، مؤكدًا أن ميلاد أبى رعد سبب في كل شئ جميل بهذه القناة، متابعًا: "أنا متألم من رحيلي عن القاهرة والناس.. ستظل بيتي وحب لن ينتهي".

وكشف الإعلامي خيري رمضان، عن عودة الإعلامية كريمة عوض لتقديم برنامج "حديث القاهرة" مرة أخرى، وذلك بعد غيابها عن البرنامج لأشهر قليلة، مؤكدا أنها من الإعلاميات المحترفات جدًا في العمل التلفزيوني، وواثق في نجاحها خلال تجربتها تقديم البرنامج بمفردها، كما أشاد بقدرتها على التناول للموضوعات الخبرية خلال تقديمها حلقات البرنامج بمفردها.