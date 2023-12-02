الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور سعد موسي المشرف علي الحجر الزراعي و العلاقات الخارجية الزراعية، التعليمات الخاصة بموعد بدء موسم البرتقال المصري، وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلي رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.

وأوضحت التعليمات أنه من المقرر استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري اعتبارًا من 2/12/2023 على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير إلى الدوائر الجمركية بداية من 5/12/2023.

ويلتزم المصدرون و محطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف على استلام وفرز وتعبئة الموالح.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي وعدم نقل الخام إلى محطات التعبئة إلا عقب إصدار مستندات التخصيم المعتمد من الحجر الزراعي وتوضيح اسم المزرعة و كود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية للتتبع، بالإضافة إلى ذلك نوهت التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة.