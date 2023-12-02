"صحة النواب" تكشف حقيقة انتشار إنفلونزا الخنازير في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالنواب، وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات، إن الفترة الحالية من فصل الشتاء تشهد انتشار الفيروسات التنفسية وأمراض الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، وهو ما يطلق عليه موسم الفيروسات الموسمية.

وأضاف "حاتم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه لم يتم رصد أي أنواع جديدة من الفيروسات، موضحًا أن الفيروسات المتواجدة حاليًا هى الإنفلونزا الموسمية والكورونا العادية "أوميكرون EG5"، بالإضافة إلى الفيروس المخلوي الذي يصيب الأطفال وكبار السن.

وأكد عضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات، أنه بحسب تقرير المعامل المركزية هناك انتشار متزايد للأنفلوانزا الموسمية H1N1، والمعرفة باسم أنفلونزا الخنازير، وتتمثل أعراضه في الكحة وتهيج الصدر نتيجة النزلة الفيروسية وتستمر من يومين إلى أسبوع بحسب استعداد الجسم للحساسية.