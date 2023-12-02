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BBC

رئيس "الوطنية للإعلام" يكشف عن خطة تغطية الانتخابات الرئاسية

09:18 م السبت 02 ديسمبر 2023

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- إسلام لطفي:
أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتطوير استديو ٥ بقناة النيل للأخبار بشكل جديد وذلك بعد رفع كفاءته، ودعمه بالبلازمات الحديثة والتقنيات الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي لخروج النشرات الإخبارية بشكلٍ جديد ومختلف مدعومة بمذيعين ومذيعات تم تدريبهم على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح "زين" أنه فيما يتعلق بتغطية الانتخابات الرئاسية، فقد تم وضع قطاع الأخبار، خطة التغطية الإعلامية والتي بدأت مع إعلان الهيئة العامة للانتخابات الشروط والضوابط ذات الصلة مرورًا بالحملات الانتخابية للمرشحين ونقل نبض الشارع المصري على الشاشة، وإعداد تنويهات خاصة للتحفيز على المشاركة الفاعلة، استعدادا لبدء عملية التصويت.

وتابع: فيما يتعلق بتغطية أخبار قطاع غزة، فقد أفردت قناة النيل للأخبار، المساحة الأكبر للتغطية من داخل الأراضي الفلسطينية ومحيط معبر رفح ودخول المساعدات والدور المصري المتواصل سواء على الصعيد الإنساني والعربي.

الوطنية للإعلام الانتخابات الرئاسية حسين زين تغطية الانتخابات الرئاسية

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