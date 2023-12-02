مشاهد إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية في الكويت اليوم الثاني -(فيديو)

كتب- محمد شاكر:

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مقاطع فيديو للحظة إغلاق سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت -رئيس لجنة الانتخابات- صناديق الإقتراع بالشمع الأحمر، عقب انتهاء فترة التصويت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.

وتستأنف التصويت على الانتخابات الرئاسية غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الكويت وحتى التاسعة مساء.

وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية اليوم الأول والثاني توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

وحرص المصريون ممن لهم حق التصويت في التواجد قبل فتح باب التصويت حيث يعتبرها المصريون في الكويت يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية.