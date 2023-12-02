فرقة الموسيقى العربية للتراث تحتفل بذكرى ميلاد فايزة أحمد

كتب- محمد شاكر:

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجي، بمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد.

وذلك في الثامنة مساء غد الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية، استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء.

يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثانى فيضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة.

ويؤدي هذه الأعمال عدد من مطربي دار الأوبرا وهم: أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبرى، مازن دراز وأحمد محسن.

فايزة أحمد، أحد أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بكروان الشرق ، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عام، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الاعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف ، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى، ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.