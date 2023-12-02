ضبط أسلحة بيضاء ومخدرات ومستلزمات أسنان ومنظار مع 5 ركاب بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 5 محاضر ضبط جمركي لمحاولات تهريب أسلحة بيضاء ومواد مخدرة ومستلزمات علاج الأسنان ومنظار، وذلك بمبنى الركاب رقم ٢ مع 5 ركاب من جنسيات مختلفة وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانوني معهم.

وقالت مصادر بالمطار، إن رجال الإدارة الاولي بقيادة مصطفي حلمي مدير الإدارة ومحمود عبد النبي نائب المدير حرروا 5 محاضر جمركية أرقام ١٢٥ و١٢٧ و ١٣١ و ١٣٤ و ١٣٦، الأول ضد راكب مصري قادم من الدوحة على الطائرة القطرية، يهرب ثلاث علب بلاستيك بداخلهم ١١٥ كبسولة لعقار الترامادول المخدر وأمبولين بهما سائل مخدر بوزن ٧٤ جراماً، تم الضبط بواسطة مصطفي حامد مأمور الجمرك تحت اشراف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة.

والمحضر الثاني لراكب مصري قادم من عمان علي الطائرة الأردنية بحوزته ٤ مطاوي وعصا حديدية وقبضة حديدية، وأفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار انه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وتم الضبط بواسطة جورج صفوت مأمور اللجنة الجمركية وسعيد عبدالنبي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة عمار صبري ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف ياسر محمد مدير الحركة.

والثالث ضد راكبة مصرية قادمة من ملبينزا في دولة ايطاليا علي خطوط طيران NEOS بحوزتها منظار قنص متعدد الاستخدامات مزود بالرؤية الليلة يركب علي عدة أسلحة بانواعها ، وأفاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار انه محظور حيازته، تم الضبط بواسطة كل من محمد جمال مأمور اللجنة الجمركية و مصطفي فريد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة اشرف محمد حسن و محمد جمال الدين مأمورا الجمرك تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة.

والمحضر الرابع كان ضد راكب أجنبي قادم من لندن علي الطائرة البريطانية ، يخفي سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا وكيس بداخله نبات نفس المخدر بوزن ١١ جراماً ، تم الضبط بواسطة كل من محمود عبد المطلب مأمور اللجنة ومحمود مصطفي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة أحمد سيد وفرج حمدي رئيس القسم.

والمحضر الخامس كان ضد راكب اسيوي قادم من أبوظبي علي طائرة الاتحاد ، حاول تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان بوزن ٤ كيلو جرام و٢٤ عبوة اخري من نفس المستلزمات ، تم الضبط بواسطة اماني معوض مأمور التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة عمار صبري رئيس القسم شارك في الضبط كل من اسلام رافت ومحمد عدلي وايمان عبد اللطيف وفاطمة الزهراء حجو وحسام سليمان مأموري الجمرك تحت إشراف ياسر إبراهيم مدير الحركة.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ ، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية .