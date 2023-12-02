متحدث الحكومة يكشف رسائل رئيس الوزراء من زيارة المناطق الصناعية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، رسائل رئيس الوزراء من زيارة المناطق الصناعية، موضحا أنه يؤكد أنها على أجندة الدولة المصرية وتأكيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقطاع الصناعي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعة هي المخرج المهم من الأزمات الاقتصادية.

وقال إن الدولة حريصة على تشجيع القطاع الخاص لا سيما الصناعة وتوفر كل ما من شأنه تيسير عمل الصناعة حتى يمكن زيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج بما يقلل الاعتماد على المكون الخارجي وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية.

وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاهتمام بالصناعة يوفر آلاف فرص العمل لمختلف المجالات التي يحتاج لها قطاع الصناعة.

وشدد على أن هناك حرص على تعميق الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الصناعة وتوجيه الدعم الكامل لها، موضحا أن رئيس الوزراء وفر بالتخصيص الفوري لقطعة أرض طلبها صاحب مصنع لتوسيع مصنعه.

من ناحية أخرى، علق على تسليم رئيس الوزراء بعض الوحدات السكنية للمواطنين في المناطق الجديدة، موضحا أنها تأتي في إطار هدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق الحلم الكبير بتوفير سكن لائق لكل مصري على حسب شريحة الدخل، موضحا أن الوحدات الجديدة تتميز بوجود حدائق وخدمات ومسافات آمنة حتى يكون مجتمع عمراني متكامل الأركان.