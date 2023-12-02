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السيسي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

05:35 م السبت 02 ديسمبر 2023

السيسي يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإما

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كتب- محمد سامي:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الرئيسين أعربا عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي.

كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ "كوب 28".

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الوطني لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مصر والإمارات كوب 28

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