"تنسيقية الأحزاب" تتابع تصويت المصريين بالخارج لليوم الثاني

كتب- سامح سيد:

أعلنت تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، انعقاد غرفتي العمليات المركزية والإعلامية بالتنسيقية، لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، على مدار 24 ساعة.

وتتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير وانتظام العملية الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج، من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يريده ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط تصويت المصريين بالخارج، ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي.