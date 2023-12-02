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BBC

استمرار تصويت المصريين بقبرص في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

04:30 م السبت 02 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

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كتب- إسلام لطفي

حرص أبناء الجالية المصرية في فبرص، على التوافد إلى مقر السفارة المصرية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، في اليوم الثاني من الانتخابات.

كما حرص المصريون على التقاط الصور التذكارية خلال قيامهم بالتصويت، رافعين الأعلام المصرية.

وبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

الجالية المصرية في فبرص الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بالخارج

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