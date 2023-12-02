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الرئيس السيسي يبحث العلاقات المشتركة مع الرئيسة التنزانية سامية حسن

03:08 م السبت 02 ديسمبر 2023

الرئيس السيسي يبحث العلاقات المشتركة مع الرئيسة ال

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كتب- محمد نصار:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، على هامش انعقاد الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة على شتى الأصعدة، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات المصرية في تنزانيا والتعاون الفني وبناء القدرات للمساهمة في تدريب الكوادر التنزانية في مختلف المجالات.

كما بحث الاجتماع استفادة تنزانيا من الخبرات المصرية في مجال المشروعات العملاقة، لاسيما في ضوء المشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، أنه يتابع مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما تم التباحث بشأن تكثيف آليات التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين بشأن أبرز القضايا المستجدة على الساحة القارية وسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، بالإضافة إلى آفاق تعظيم التعاون بين دول حوض النيل استنادًا إلى الإرث التاريخي والروابط المشتركة التي تجمع بينها.

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